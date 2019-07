Militar da GNR ferido após atropelamento em Cuba

Um militar da GNR em serviço ficou ferido na quarta-feira à noite, após ter sido atropelado por um automóvel, em Cuba (Beja), tendo o condutor do veículo sido detido, disse esta quinta-feira fonte daquela força de segurança.A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o militar foi transportado para o hospital de Beja, inicialmente com ferimentos ligeiros.Segundo a mesma fonte, o militar integrava uma patrulha do Posto Territorial de Cuba, que cerca das 22h00 de quarta-feira, "se deparou com um veículo ligeiro de passageiros a efetuar manobras perigosas na via, dentro da localidade".Os militares deram ordem de paragem ao condutor do automóvel, tendo posteriormente saído da viatura da GNR. O condutor do veículo não obedeceu às indicações, tendo colocado a viatura em marcha atrás, atropelando um militar e atingindo o veículo da GNR, adiantou a fonte da Guarda.Segundo a GNR, o condutor do automóvel foi detido por ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 2,07 gramas/litro, por ter praticado manobras perigosas e atropelado o militar.O condutor, de 20 anos, vai ser presente esta quinta-feira, às 10h00, no Tribunal de Cuba, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para a ocorrência foi dado às 21h55 de quarta-feira, tendo sido mobilizados para o local, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Cuba, além da GNR.