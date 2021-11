Militar da GNR morre em colisão no acesso ao Autódromo do Algarve

Um militar da GNR morreu, este sábado à noite, na sequência da colisão da moto em que seguia e um automóvel, na via de acesso ao Autódromo do Algarve, em Portimão.A vítima mortal, um primeiro-sargento, prestava serviço de segurança da prova de MotoGP. Do acidente resultou um ferido ligeiro e um grave, condutor e passageiro do carro.O acidente aconteceu às 19h45, quando João Fernandes, 45 anos, primeiro-sargento do Destacamento de Trânsito da GNR de Faro, seguia numa mota, em serviço, colidiu com um automóvel e foi projetado.Na ocasião, os colegas efetuaram as primeiras manobras de reanimação.