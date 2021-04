Choque entre mota e carro mata estafeta e acaba em confronto em Lisboa

Renan Dias, um estafeta de transporte de comida, com cerca de 20 anos, morreu na sequência de uma colisão na sexta-feira, na avenida Carlos Pinhão, em Lisboa. A mota onde o homem seguia embateu num carro quando passava um cruzamento. Devido à forte colisão, o estafeta acabou projetado para a estrada, sofrendo ferimentos graves. Os Sapadores Bombeiros de Lisboa foram acionados às 20h53 e prestaram socorro ao ferido ainda no local. O INEM transportou depois a vítima para o hospital, onde esta acabou por morrer.Segundo oapurou junto de fonte oficial, após saberem da morte de Renan Dias, vários amigos e familiares da vítima mortal deslocaram-se à zona do acidente e foi nessa altura que terão começado os desacatos. Um dos amigos da vítima terá tentado agredir o condutor do carro que colidiu com a mota do estafeta. A patrulha da PSP que estava no local a prestar assistência nas operações de socorro foi obrigada a intervir e um agente acabou por ser empurrado para o chão. Foram pedidos vários reforços para ajudar a patrulha, o que resultou num dispositivo de cerca de onze veículos da PSP a bloquear a avenida.Algumas pessoas envolvidas nos desacatos foram identificadas. Apesar do aparato policial, e da ação mais musculada, não há registo de detenções.