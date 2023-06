O militar da GNR que morreu após um despiste de mota, na EN125, em Olhão, na segunda-feira, prestava serviço no Destacamento de Ação Fiscal de Faro e integrava o grupo motard Motoconvívio, em Olhão.Mário Mendonça, de 40 anos, ainda foi socorrido pelo INEM e bombeiros mas acabou por morrer no local. A mulher sofreu ferimentos ligeiros. A GNR investiga as causas do despiste.