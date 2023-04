Militar da GNR resgatado do mar na Figueira da Foz

Um militar da Unidade de Controlo Costeiro da GNR teve de ser resgatado, na manhã deste domingo, após a lancha onde seguia ter ficado sem propulsão na zona de rebentação na praia de Cabedelo, Figueira da Foz. Segundo soube o, o militar terá mesmo sido atirado ao mar pela força das ondas.O alerta foi dado por um popular e o resgate pela estação salva-vidas da Figueira da Foz e por outras autoridades na praia.

O incidente com a lancha da Unidade de Controlo Costeiro aconteceu após ter havido uma participação de um problema com um surfista na praia do Cabedelo.

O militar arrancou com a embarcação da Unidade de Controlo Costeiro para auxiliar o surfista com problemas, e acabou por cair à água já em frente ao areal da praia do Cabedelo.

O militar foi transportado para o Porto da Figueira da Foz, sem necessidade de ser assistido. A lancha da GNR ficou no areal da praia.