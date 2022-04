Militar da Marinha detido por vender droga a colegas toxicodependentes

Um militar da Marinha foi preso pela Polícia Judiciária Militar (PJ-M), por vender droga a civis e a colegas que se encontravam em recuperação numa unidade do Hospital das Forças Armadas.

A informação consta do site do Ministério Público.

De acordo com esta informação oficial, além de "comprar droga para vender a civis, o detido vendia também estupefacientes a militares da Marinha que se encontravam em tratamento contra a dependência de produtos estupefacientes na Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo, situada no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

A detenção ocorreu a 29 de Março, e os militares da PJ-M apreenderam mais de 250 gramas de cocaína e haxixe.

O militar ficou, por ordem do tribunal, sujeito a apresentações periódicas diárias à autoridades, e está ainda proibido de contactar com suspeitos de tráfico, e frequentar locais conotados com esta prática criminosa.