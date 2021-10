PJ desmantela rede ligada ao tráfico de drogas na Guarda e em Aveiro

A Polícia Judiciária deteve cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 27 e 56 anos, por suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico de drogas.Na sequência de uma investigação que já decorria desde 2020, as autoridades recolheram indícios de que este grupo atuava na área do distrito da Guarda, com ramificações à zona de Aveiro.Na passada quinta e sexta-feira as autoridades realizaram 16 buscas domiciliárias e não só, que levaram à detenção de cinco homens e duas mulheres.Durante as buscas foram também apreendidos vários produtos estupefacientes como haxixe, cocaína, MDMA e canábis, em quantidades equivalentes a cerca de 4200 doses individuais diárias. Foram também apreendidos telemóveis, viaturas e cerca de 10 mil euros em numerário.Cinco dos sete detidos tinham ocupação profissional como comerciante, empregados, fabris, funcionário de comércio e vigilante. Quatro deles têm antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga.Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo dois ficado sujeitos a prisão preventiva e os restantes à obrigatoriedade de apresentações periódicas em posto policial.