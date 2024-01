Militar ferido com gravidade em acidente na A1 continua internado em Coimbra

O militar do Exército que ficou ferido com gravidade num acidente na A1, em Oiã, esta quinta-feira, mantém-se internado no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, mas não corre risco.



"Confirmam-se as melhores expectativas, sendo que, após efetuados todos os exames, o militar apresenta ligeira contusão pulmonar, ficando, no entanto, sob observação", afirma fonte oficial do Exército.

O acidente provocou um total de sete feridos e envolveu um camião do Exército e dois carros civis. Os restantes feridos foram considerados ligeiros.