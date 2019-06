Militar português amputado às duas pernas considerado exemplo de perseverança

O militar de 23 anos que sofreu a amputação das duas pernas na sequência de um acidente de viação, quinta-feira, na República Centro-Africana, cresceu no bairro do Casal da Boba, na Amadora, onde é considerado um exemplo de perseverança.Aliu Camará é filho de imigrantes guineenses. Alistou-se como voluntário para o serviço militar, tirando depois o curso de Comandos, em 2016.Filipa Cunha, assistente social com nove anos de trabalho em bairros sociais, recordou este domingo, na rede social Facebook, a convivência com Aliu. "Sinto-me orgulhosa em ti. Sei que vais recuperar", explicou.O militar está internado no Hospital das Forças Armadas.