Militar transplantado está “animado” e mostra melhorias

Ainda não são conhecidos os resultados das análises feitas a 164 militares do Exército, colegas de David Leal, o jovem de 23 anos que foi internado após desfalecer durante uma prova de orientação no campo militar de Santa Margarida.O militar acabou sujeito a um transplante de fígado."Apresenta melhorias, mas há sempre cautelas. Está consciente, animado e o seu estado evolui favoravelmente", disse aoa porta-voz do Exército, major Elisabete Silva.Ainda não é possível apontar uma causa para o que aconteceu ao militar.