Três feridos, entre eles dois militares da GNR, é o resultado de uma colisão entre um carro da GNR com outra viatura, esta noite de quarta-feira, na Rua do Repelão, em Fânzeres, Gondomar.



O alerta foi dado às 21h14. No local estiveram os Bombeiros de Gondomar, com seis elementos e três viaturas.

Ao que o Correio da Manhã apurou, as vítimas, todas com ferimentos considerados ligeiros, foram levadas para o Hospital de Santo António, no Porto.