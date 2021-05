Dois militares do Destacamento de Trânsito da GNR do Carregado conseguiram salvar dois órgãos (um rim e um fígado), que transportavam para um hospital do Porto para serem transplantados, depois de o automóvel que conduziam se ter despistado a 220 km/h na autoestrada do Norte (A1), perto de Leiria.





Fonte oficial da GNR confirmou aoa ocorrência, que teve lugar na madrugada de quinta-feira. Um pneu traseiro da viatura rebentou em andamento e só a perícia do condutor salvou os dois ocupantes, e deixou intactos os órgãos transportados.