Despiste de carro fere cinco jovens em Lousada

Cinco jovens, entre os 15 e os 25 anos, ficaram feridos, na noite de domingo, após o carro em que seguiam se ter despistado na rua Central do Jogo da Bola, em Aveleda, Lousada. Dois dos feridos ficaram em estado grave.





O alerta foi dado pelas 23h30. O condutor do carro, de 18 anos, perdeu o controlo da viatura, que acabou por se despistar e embater violentamente contra o muro de uma casa e um poste de eletricidade. Ele e um dos ocupantes sofreram ferimentos graves e foram transportados para o Hospital de São João, no Porto. Os restantes foram socorridos no local e levados para a unidade hospitalar de Penafiel.