Ministério da Administração Interna abre inquérito à morte de bombeiro em incêndio de Oleiros

O Ministério da Administração Interna anunciou este domingo a abertura de um inquérito à morte do bombeiro de 21 anos, Diogo Dias, que morreu este sábado num acidente de carro no incêndio que deflagra há 24 horas em Oleiros, no concelho de Castelo Branco.



O fogo, que está a ser combatido por mais de 700 operacionais e 14 meios aéreos, tem atualmemnte três frentes ativas.

