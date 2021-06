Ministério da Administração Interna esclarece acidente que envolveu carro de Eduardo Cabrita

O ministério da Administração Interna esclareceu este sábado o caso que envolveu o carro onde seguia Eduardo Cabrita e que acabou com a morte de um operário que trabalhava na A6.O Ministério da Administração Interna refere que a viatura não sofreu qualquer despiste que o veículo circulava na faixa de rodagem no momento em que o trabalhador se atravessou na estrada.Segundo pode ler-se no comunicado, o trabalhador atravessou a faixa de rodagem, apesar de os trabalhos de limpeza em curso estarem a decorrer na berma daquela autoestrada.O MAI refere ainda que não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso.No comunicado pode ler-se ainda que decorre agora uma investigação ao acidente, por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Évora da GNR.