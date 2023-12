Depois das cuecas Defesa aprova entrega de tops às militares da Ucrânia

O Ministério da Defesa já celebrou o contrato para a confeção dos tops que vai doar às militares da Ucrânia. Trata-se do segundo lote do concurso de ‘Aquisição de Roupa Interior Feminina para a Ucrânia’. O primeiro respeita à produção de cinco mil cuecas que o CM já divulgou esta semana.





O contrato para os tops femininos foi ganho pela empresa têxtil Pttex, Lda., com sede em Santo Tirso. De acordo com o contrato publicado no portal Base, o negócio foi celebrado por 91 635 euros, (com IVA incluído) e visa a confeção de cinco mil unidades. Cada top custa 14,90 euros e deverá ser produzido nas cores coiote, verde-azeitona e preto. A alteração das cores é permitida mediante acordo. Devem ser disponibilizados todos os tamanhos - do XS (42) ao XL (50) - e deverão ser entregues nas instalações do Exército, em Samora Correia.