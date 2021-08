Ministério do Ambiente abre inquérito à morte de animais em abrigo ilegal durante incêndio em Castro Marim

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática, através do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, abriu mum inquérito para apurar a morte de mais de uma dezena de animais num abrigo ilegal em Vila Real de Santo António, na sequência do incêndio em Castro Marim.



A informação foi avançada esta quarta-feira pelo próprio ministério.

"A abertura deste inquérito destina-se a analisar e apurar as circunstâncias que, do ponto de vista administrativo, permitiram o funcionamento do referido abrigo", pode ler-se no comunicado.





A Câmara de Vila Real de Santo António revelou esta terça-feira desconhecer a existência do espaço.Em atualização