Ministério Público acusa suspeito da morte de Bruno Candé de homicídio por ódio racial

crime de homicídio qualificado de Bruno Candé, em julho do ano passado. De acordo com o Público, o crime é "agravado por ódio racial".

O Ministério Público acusou Evaristo Marinho, de 76 anos, pelo

No despacho de acusação, o Ministério Público recorda que o suspeito participou na guerra colonial em Angola e que, quando atirou a matar contra o ator Bruno Candé, se "referiu em concreto à cor da sua pele".

"Vai para a tua terra, preto!", "Tens toda a família na senzala e devias também lá estar", "Fui à c*** da tua mãe e daquelas pretas todas! Eu violei lá a tua mãe", "Anda cá que levas com a bengala, preto de m****" foram algumas das expressões dadas como provadas pelo Ministério Público, na altura do assassinato em plena via pública, a 25 de julho do ano passado. O homicídio é considerado agravado por ter sido "determinado por ódio racial".