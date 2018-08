Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público e Polícia Judiciária investigam fogo de Monchique

Incêndio na serra de Monchique, que lavra há cinco dias, já causou 30 feridos.

Por Lusa | 13:34

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar o incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Monchique, distrito de Faro, disseram esta terça-feira à agência Lusa os dois organismos.



"O Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Faro vai investigar os incêndios de Monchique, para determinar as suas causas e o seu eventual enquadramento legal", refere a Procuradoria-Geral da República, numa resposta escrita.



Fonte oficial da PJ confirmou que a polícia "está a investigar" o incêndio, no âmbito desta investigação titulada pelo DIAP de Faro.



O incêndio na serra de Monchique, que lavra há cinco dias, já causou, até ao momento, 30 feridos, um dos quais em estado grave, e obrigou à deslocalização de mais de 250 pessoas das zonas afetadas pelo fogo na última noite.