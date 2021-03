O Ministério Público protegeu as informações recolhidas sobre a Promovalor, empresa de Luís Filipe Vieira, e o Sporting, durante a investigação ao Grupo Espírito Santo (GES), do acesso de terceiros que consultem os autos do caso GES. Os dados estarão relacionados com os créditos concedidos pelo BES à empresa de Vieira e ao Sporting, cujas dívidas foram herdadas pelo Novo Banco (NB), em 2014.