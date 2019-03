Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público pede 15 anos de prisão para homicida gay

Pedro Vasconcelos está a ser julgado por matar o namorado, de 67 anos, em Torres Vedras.

09:50

O Ministério Público pede uma pena de prisão até 15 anos para Pedro Vasconcelos, de 54 anos, que está a ser julgado, no Tribunal de Loures, por matar o namorado, de 67 anos, em Torres Vedras.



O crime ocorreu em junho do ano passado, na casa do arguido depois de terem mantido relações sexuais.



Segundo a acusação, enquanto a vítima se vestia, o arguido "colocou as mãos no pescoço da vítima até este deixar de se mexer" e usou os atacadores dos sapatos do namorado para lhe amarrar os pulsos e os tornozelos. Na origem do homicídio estará o roubo do carro da vítima.



O caso começou a ser julgado quinta-feira.



O advogado do arguido, diz que Pedro Vasconcelos não tem "capacidade de discernimento".