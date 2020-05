O Ministério Público (MP) pediu esta sexta-feira no Tribunal de Portimão a condenação de um sem-abrigo, de 45 anos, pela violação de uma jovem polaca, de 18, numa casa devoluta na rua dos Palhinhas, em Albufeira, em junho do ano passado.



Segundo o MP, o homem, que está preso, apertou o pescoço da jovem, desferiu-lhe socos e bofetadas no rosto e despiu-a, agarrando-a com força para a forçar diversos atos sexuais. Apesar de ferida e nua, a jovem conseguiu fugir.

