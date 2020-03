Sem-abrigo agride e viola jovem polaca de 18 anos

Um sem-abrigo de 45 anos vai começar a ser julgado no Tribunal de Portimão pela violação de uma jovem polaca de 18, numa casa devoluta na rua dos Palhinhas, em Albufeira. De acordo com a Acusação, a que o CM teve acesso, o homem forçou a vítima a manter com ele relações sexuais.

"Apertou-lhe o pescoço e desferiu-lhe socos e bofetadas no rosto e em diversas partes do corpo e despiu-a", refere o Ministério Público (MP), adiantando que o arguido agarrou depois a vítima "com força e, a bater-lhe", obrigou-a prática de atos sexuais. Ao mesmo tempo, dizia à jovem que lhe faria mal, bem como aos seus animais (a vítima tinha com ela quatro cães). Os factos ocorreram na noite de 25 para 26 de junho do ano passado.

O arguido ainda tentou manter mais atos sexuais, que "só não conseguiu porque ela o atingiu com os dedos nos olhos, conseguindo dessa forma libertar-se do arguido e fugir, saltando pelas varandas dos vários pisos do prédio até conseguir chegar à via pública, nua e a correr, pedindo ajuda".

A jovem sofreu "escoriações e hematomas no pescoço, tronco, membros superiores e inferiores e ainda uma ferida contusa na região lombar", ao saltar pela janela, sustenta ainda o MP, frisando que "o arguido molestou "com gravidade a ofendida e prometeu atentar contra a sua vida e a dos seus animais de estimação". O indivíduo, que já tinha antecedentes por crimes violentos, está em prisão preventiva.