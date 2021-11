O militante nacionalista Mário Machado pode enfrentar a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, caso o Juiz de Instrução Criminal (JIC) do Tribunal de Lisboa acolha as intenções do Ministério Público, que o indicia pela prática de crimes de ódio racial praticados no âmbito de um partido (a Nova Ordem Social, NOS, dissolvida em 2019).