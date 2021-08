Ministério Público quer penas mais duras para inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk

O Ministério Público arrasa a decisão do coletivo de juízes que condenou os três inspetores do SEF, acusados da morte do ucraniano Ihor Homeniuk, a penas de prisão efetiva de sete (Bruno Sousa) e nove anos (Duarte Laja e Luís Silva) por ofensas à integridade física qualificadas agravadas pelo resultado (morte do ucraniano). “O tribunal não valorou a crueldade revelada na atuação dos arguidos, com profundo desprezo pela dignidade da vítima, bem como os motivos que ditaram a conduta empreendida”, afirma a procuradora Leonor Machado no recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.A magistrada pede que os juízes-conselheiros apliquem penas de prisão mais severas - não inferiores a 11 anos de cadeia - a Luís Silva e Duarte Laja, os dois que considera que tiveram um grau de culpa superior na morte de Ihor Homeniuk, em março do ano passado.