Ministro da Administração Interna falou com militar da GNR atacado à porta de bar em Tomar

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, telefonou esta segunda-feira ao militar da GNR que, no fim-de-semana, foi barbaramente atacado à porta de um bar em Tomar, ao tentar defender uma colega que foi reconhecida, como GNR, pelos agressores.O militar foi atingido com vários golpes de um copiar vidro partido e teve de ser suturado, na cara e pescoço, com 50 pontos.De acordo com fonte do ministério, o governante quis inteirar-se do estado de saúde do militar e desejar-lhe diretamente as melhoras."Uma agressão contra um agente das forças de segurança é uma agressão ao Estado de Direito", salientou a mesma fonte.