Ministro da Defesa diz que "nunca houve intenção de sonegar informação" sobre caso do tráfico de diamantes

O ministro da Defesa Nacional, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMFGA) e o Chefe do Estado-Maior do Exército estão a ser ouvidos esta sexta-feira ouvidos no parlamento sobre as suspeitas de tráfico de droga, ouro e diamantes envolvendo militares na República Centro-Africana.

O Chefe de Estado Maior do Exército, general José Nunes Fonseca, revelou que soube do caso a 8 novembro após buscas da PJ, mas revela que no início de 2020 recebeu indicações de que estariam a ser investigados casos criminais no país do continente africano.