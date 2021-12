O BMW no qual seguia Eduardo Cabrita, o ex-ministro da Administração Interna - e que provocou a morte do trabalhador Nuno Santos -, tinha de circular a uma velocidade média de 180 quilómetros/hora. O MP diz que no momento do embate circulava a 163. É outra incongruência de um documento que refere haver cinco pessoas no carro onde também seguia o ministro, quando de facto as testemunhas falam em quatro.