O ministro da Administração Interna suspendeu por 45 dias um militar da GNR, de 34 anos, que foi, no mesmo dia da publicação pela GNR da punição em ‘Diário da República’ (quarta-feira), absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora da pena de 1 ano e 3 meses de prisão (suspensa) por agressões a migrantes no posto de Vila Nova de Milfontes.O ministro José Luís Carneiro aceitou, a 3 de maio, a proposta da IGAI, que usou a condenação em janeiro no Tribunal de Odemira e que não estava transitada em julgado.O guarda em causa assistiu a tudo sem impedir e não reportou. A Relação entendeu agora que não agrediu nem cometeu abuso de poder.