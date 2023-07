O chefe da Força Aérea, general Cartaxo Alves, afirmou este sábado, no discurso pelo 71.º aniversário da instituição, que está com um “efetivo muitíssimo reduzido, que se suplanta diariamente”, e que não consegue “estancar as inúmeras saídas extemporâneas de pessoal qualificadíssimo, o que não nos permite olhar para o futuro com total segurança e quem sabe possamos vir a comprometer o cumprimento das missões a curto prazo”.









