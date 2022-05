Moita diz que há uma dívida irrecuperável de mais de 4 milhões de euros deixada pelo anterior executivo

A Câmara da Moita (PS), no distrito de Setúbal, disse esta terça-feira que detetou nas contas do município uma dívida de clientes irrecuperável no valor de mais de quatro milhões de euros deixada pelo anterior executivo.

Em declarações à agência Lusa, a vice-presidente da Câmara Municipal da Moita, Sara Daniela Rodrigues e Silva, explicou que, quando foi apresentado o relatório de contas de 2021, o auditor externo referiu que tinha sido detetada uma dívida incobrável relativa ao abastecimento de água refletida na conta de clientes no valor de 4,4 milhões de euros.

A conta de clientes, adiantou Sara Rodrigues e Silva, tinha um saldo de 5,3 milhões dos quais só 863 mil era considerado recuperável.

"Por opção nunca foram consideradas imparidades ao longo deste tempo, estamos a falar de dívida acumulada desde 1992 relativamente ao abastecimento de água e que realmente aumentava a rubrica de clientes, supostamente era uma dívida que não era recuperável e que não iria entrar na receita dos cofres da autarquia", disse.

O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas na Moita, uma câmara do distrito de Setúbal que sempre pertenceu à CDU. A edilidade que era presidida por Rui Garcia (CDU) é atualmente presidida por Carlos Rodrigues Albino (PS).

A vice-presidente da autarquia adiantou em declarações à Lusa, que a dívida detetada era apresentada como se entrasse nos cofres, mas na realidade isso não aconteceria porque era incobrável por terem passados os prazos de cobrança.

"Estamos a falar de um camuflar de valores que estavam refletidos na conta de clientes e que não vai ser possível recuperar e entrar nos cofres da autarquia. É considerado irrecuperável e por isso passaram para gastos", disse adiantando que o valor deveria ter sido há muito considerado como um gasto e imparidade.

Este valor de mais de quatro milhões de euros, frisou, é dinheiro que a autarquia estimava poder utilizar e que não vai ser possível cobrar.

"Gostaríamos de usar no que fosse útil para o concelho e que neste momento é irreal, não existe e isso é o que é o que nos interessa que a população saiba, que havia uma rubrica e dinheiro que podíamos cobrar e que, na realidade, é incobrável", salientou.