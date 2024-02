Um assaltante, estrangeiro, de 42 anos, foi surpreendido e manietado por moradores de uma casa que estava a assaltar, durante a madrugada, na Gândara dos Olivais, Leiria.









Antes de chamarem a PSP, os moradores usaram cintos para prenderem as mãos e as pernas do assaltante, que está referenciado por vários crimes e ficou em prisão preventiva.

O assaltante estava armado com uma faca de cozinha, que foi apreendida pela PSP. Em seu poder, foram encontrados dois telemóveis, uma consola de videojogos, uma bicicleta e uma trotineta elétrica.





No apartamento, situado num rés do chão, vivem seis adultos e uma criança, que dormiam quando o ladrão entrou por uma porta nas traseiras, junto a um alpendre. Foi surpreendido num quarto por um morador e reagiu com violência até ser imobilizado.