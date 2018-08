Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores revoltados com cães ao abandono

Mais de 20 animais vivem numa moradia nas Caxinas sem qualquer tipo de cuidado.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:02

Os moradores da rua Nossa Senhora do Leme, nas Caxinas, em Vila do Conde, estão revoltados com o abandono de mais de 20 cães e também um gato numa moradia.



Dizem que os animais vivem sem quaisquer condições e que não recebem os cuidados por parte dos proprietários, que chegam a estar ausentes de casa durante vários dias. O cheiro logo à entrada da habitação é intenso devido às fezes e urina dos animais.



"Esta situação dura já há vários anos, eles arranjam sempre novos cães para colocar aqui. O cheiro é intenso e os cães, como estão abandonados, ladram de dia e de noite. Não se consegue viver aqui", disse ao CM Gaspar Terroso, um dos vizinhos.



Parte dos animais fica na zona do pátio, mas alguns cães são, de acordo com o testemunho de vários moradores, presos no interior da casa.



"Eles passam dias sem água e sem comida. Os vizinhos é que vão tendo pena e alimentam os cães de vez em quando, mas esta situação não pode continuar assim. A casa tem tanta sujidade e lixo que até na minha moradia já apareceram ratos vindos de lá", afirma o mesmo morador.



Gaspar diz estar desesperado, sentimento que é partilhado pela maioria dos moradores daquela rua. "Já apresentei várias queixas na câmara, na junta de freguesia e na PSP, mas ninguém faz nada. Dizem que não podem entrar na casa e os animais continuam ali sem qualquer tipo de cuidado", acrescenta ainda o homem, sem esconder a sua indignação.



O CM tentou, sem sucesso, obter uma resposta da parte da câmara. Também não foi possível chegar ao contacto com os donos da casa.