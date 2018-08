Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

14 mil gatos e cães alvo de abandono

Há cada vez mais animais abandonados.

09:45

A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) alertou esta sexta-feira para o aumento de animais abandonados e realojados em centros de recolha, admitindo estar preocupada com a entrada em vigor da lei que proíbe o abate de animais errantes.



A OMV refere que se registou, em 2017, um aumento de 22% o número de animais abandonados face a 2016, sendo que, este ano, já foram recolhidos 14 mil, nomeadamente cães e gatos.



A Ordem lançou um cheque-veterinário, que apoia os municípios e as famílias carenciadas.



Existe uma rede de cuidados de saúde primários, com vacinas, desparasitação e esterilização, que já tratou 2 mil animais.