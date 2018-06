Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia parte vidro de carro para salvar cães

Altas temperaturas que se faziam sentir no veículo estavam a matar os animais.

19:47

A polícia de North Yorkshire, no Reino Unido, foi obrigada a partir um vidro de um carro estacionado no centro da cidade para resgatar dois cães que estavam abandonados no interior, avança o Daily Mail.



As altas temperaturas que esta segunda-feira se faziam sentir estavam a colocar em causa a saúde dos animais. Os cães, de raça labrador, estavam já há cerca de trinta minutos fechados quando a polícia interveio.



Ninguém foi detido após este incidente mas o dono dos animais está a ser procurado para, eventualmente, ser responsabilizado por ter deixado os animais sozinhos no carro que já atingia temperaturas na ordem dos 30 graus.



Os animais estão agora aos cuidados de um centro que lhes está a garantir todos os cuidados necessários à recuperação.