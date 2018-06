Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investimento de um milhão de euros para novo canil em Faro

Projeto pretende combater aumento do abandono animal.

Por Diana Santos Gomez | 08:44

A Câmara de Faro tem prevista a construção, até 2020, de um canil municipal num terreno na zona do Medronhal, no Guilhim. A obra terá um investimento estimado de um milhão de euros.



O equipamento que irá albergar animais abandonados, ao que o CM conseguiu apurar junto de fonte da Câmara de Faro, será constituído por uma área administrativa, de atendimento clínico com apoio do secretariado, uma área de clínica interna de tratamentos, esterilização e medicina veterinária.



No que diz respeito ao alojamento animal, a estrutura vai ter um núcleo destinado a animais de adoção, uma zona para animais em quarentena, um gatil e uma área de canil composta por 42 boxes coletivas. Terá ainda áreas de circulação exteriores, aos quais, se juntam dois parques lúdicos para animais.



As instalações vão ter capacidade para 173 animais, em condições normais de saúde, e 16 celas coletivas para gatos.



No mesmo espaço vai haver ainda uma área destinada aos funcionários, com instalações higiénico-sanitárias e uma outra área de higienização e intervenções médico-sanitários.



A autarquia tem realizado campanhas de sensibilização contra o abandono, maus-tratos e cuidados com animais.