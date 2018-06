Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa 21 cães à fome e à sede

Homem, de 45 anos, acabou constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

Por M.J.B. | 09:20

Tinha 21 cães, debilitados e subnutridos, sem as condições básicas de bem-estar e os animais foram encontrados pelo Núcleo da Proteção Ambiental da GNR de Torre de Moncorvo, sem água ou alimentos, e com parasitas no corpo, em Alfândega da Fé.



O homem, de 45 anos, acabou constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência por maus-tratos a animais de companhia.



A GNR atuou, com a colaboração do delegado de saúde e da médica veterinária municipal, na sequência de uma denúncia.



Os 21 animais maltratados foram entregues aos cuidados do canil municipal de Vila Flor.