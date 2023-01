Em novembro, dois cadáveres foram trocados na morgue do Hospital de Faro. Um dos corpos acabou mesmo por ser cremado sem conhecimento da família. Ao Investigação CM, um antigo funcionário aponta várias falhas no funcionamento da morgue e revela que as trocas de cadáveres não são de agora: há mais trocas de corpos ocorridas quando trabalhava na morgue.









Ver comentários