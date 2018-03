Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre arrastado pela corrente à frente do filho

Fato de borracha terá enchido de água e levado pescador ao fundo, entre Tróia e a Comporta.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um pescador de 62 anos morreu este domingo à tarde nas águas do estuário do Sado quando tentava alcançar a pequena embarcação em que habitualmente trabalhava. O alerta foi dado pelo filho da vítima, pelas 17h20, que assistiu à tragédia sem conseguir salvar o progenitor.



Segundo o CM apurou junto de fonte da capitania do porto de Setúbal, a vítima entrou na água, na zona da curva do Pardal, entre Troia e a Comporta, vestindo um fato estanque (feito em borracha e que protege até à altura do peito) para tentar chegar ao barco, mas a água começou a entrar, arrastando-o para o fundo.



As autoridades ainda acionaram um helicóptero para as buscas, mas o corpo do homem foi avistado por pessoas na margem. A vítima foi retirada da água em paragem cardiorrespiratória. Bombeiros e INEM ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.



O corpo foi transportado para a morgue do Hospital São Bernardo, em Setúbal, para ser autopsiado e apurar-se se sofreu uma doença inesperada antes de ser arrastado ou se morreu afogado.