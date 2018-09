Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre no dia de aniversário do filho

Ciclista sofreu morte imediata após colisão em Condeixa-a-Nova.

09:58

Um homem de 52 anos morreu na sexta-feira à noite, a 500 metros de casa, quando a bicicleta em que circulava chocou com um carro, na EN347, em Casével, Condeixa-a-Nova.



O ciclista, Lucílio Varela, era casado e tinha um filho que nesse dia completava 16 anos. A família ficou em choque quando recebeu a noticia da morte da vítima e teve de receber apoio psicológico do INEM.



O acidente ocorreu às 22h15, numa zona conhecida por reta do Sebal, tendo sido enviados para o local 15 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR, com cinco viaturas.