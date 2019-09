Morreu Maria Isabel Carvalhais, mulher do cineasta Manoel de Oliveira

Morreu Maria Isabel Carvalhais a mulher de Manoel de Oliveira e mãe dos seus quatro filhos. Tinha 101 anos e morreu esta quarta-feira, no Porto.Maria Isabel Brandão de Meneses de Almeida Carvalhais e o realizador Manoel de Oliveira (1908-2015) casaram-se em dezembro de 1940, ainda antes do filme Aniki-Bobó (1942). Tinha então 22 anos, lembra o jornal Público que avança a notícia.Companheira do realizador de A Caça, Maria Isabel nasceu no Porto a 1 de Setembro de 1918. Para além de acompanhar de perto a criação da obra do mestre do cinema português, chegou mesmo a ser atriz entrando em filmes como Inquietude (1998) ou Cristóvão Colombo – o Enigma (2007). Em ambos os filmes contracenou com o marido. Mas apareceu também em documentários como o de Paulo Rocha, Manoel de Oliveira, o Arquitecto de 1993.O corpo de Maria Isabel Carvalhais estará depositado em câmara ardente durante a tarde desta quarta-feira, na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz do Douro, no Porto. Ofuneral realizar-se-á na quinta-feira, com uma missa às 14h30, informa ainda o jornal diário.