Morreu Maria José Mauperrin, uma voz histórica da rádio portuguesa

Locutora ficou conhecida pelos programas "Café Concerto" e "Quatro temas em dezembro".

16:40

A locutora e realizadora de programas Maria José Mauperrin, que passou pela Emissora Nacional, Rádio Clube Português e Rádio Comercial, sendo uma das vozes mais conhecidas da rádio portuguesa, morreu esta sexta-feira, em Lisboa, aos 89 anos.



Segundo a informação dada à agência Lusa por familiar, Maria José Mauperrin morreu no hospital, onde estava internada há dias.



Maria José Mauperrin foi a primeira realizadora de rádio em Portugal e uma das primeiras locutoras, tendo dado voz e criado programas na Emissora Nacional, Rádio Clube Português e Rádio Comercial.



Ficou conhecida pelos programas "Café Concerto" e "Quatro temas em dezembro".



Ouça a conversa de Mauperrin com David Mourão Ferreira sobre fado









Além da rádio, foi colaboradora do jornal Expresso durante vários anos e fez várias peças jornalísticas com foco na área cultural, como reportagens e entrevistas a personalidades de relevo.



Era mãe do jornalista Mário de Carvalho, que trabalhou na Lusa.



Numa nota entretanto divulgada, a família afirma que Maria José Mauperrin "viveu uma vida preenchida, com o amor e carinho de familiares e amigos que lembram com saudade o seu conhecimento e inteligência".



O velório de Maria José Mauperrin realiza-se no domingo, entre as 17h00 e as 21h00, no Centro Funerário Santa Joana Princesa, em Lisboa. Depois será cremada na segunda-feira, numa cerimónia privada.