Morreu o Capitão de Abril Teófilo Bento. Militar ocupou instalações da RTP no 25 de Abril de 1974

transmontano de gema que na madrugada de 25 de Abril de 1974 ocupou o 1º objetivo importante do Movimento dos capitães", acrescentando que "viveu modestamente, sem alardes, bazófias e respeitando sempre o Povo por cuja Liberdade lutou".







estaria disponível para entrar numa ação militar para deitar abaixo o regime?".





foi um "puro", um homem bom, com grande humor e forte sentido solidário. Estava, desde há não muitos anos, recolhido num lar".

A informação é avançada em comunicado pela Associação 25 de Abril, da qual Teófilo Bento foi sócio fundador. No texto da Associação pode ler-se que o sucesso da sua missão " viria a revelar-se de primordial importância, para o sucesso alcançado, nessa maravilhosa madrugada libertadora".O capitão Rodrigo Sousa Castro lembrou, através das redes sociais, o "Francisco Seixas da Costa, antigo oficial e diplomata, lembra o megafone que se tornou a sua imagem de marca, lembrando também um dia em que o capitão se terá dirigido a ele. Conta o diplomata que Bento o terá chamado e perguntado se "Segundo Seixas da Costa, Teófilo Bento "De acordo com o comunicado da Associação 25 de Abril, "por vontade do próprio", não haverá velório. O corpo será cremado, na quinta-feira, na presença dos familiares mais próximos.