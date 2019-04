Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morta à facada por informático de 26 anos em encontro sexual

Lúcia Oliveira, de 48 anos, terá sido assassinada com uma única facada pelo homem com quem se encontrou para sexo.

Por Débora Carvalho | 01:30

Os vestígios de ADN encontrados na casa do informático, de 26 anos, não deixam dúvidas sobre a autoria do homicídio. Lúcia Oliveira, de 48 anos, terá sido assassinada com uma única facada pelo homem com quem se encontrou para sexo. Não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi esta quarta-feira detido pela PJ em Santarém, perto do local do crime. Está em prisão preventiva.



O caso remonta a 28 de janeiro. A vítima, de nacionalidade brasileira, foi encontrada morta com sinais de violência dentro de uma casa, na Travessa das Frigideiras, em Santarém.



A vítima não mantinha qualquer relação pessoal ou sentimental com o suspeito. Ainda não são conhecidos todos os contornos do encontro sexual que acabou em homicídio. A hipótese de roubo também está em cima da mesa.



Lúcia tinha dois filhos. Na altura, o alerta foi dado à PSP por uma amiga da vítima "que não a conseguia contactar" nem saber notícias da mulher que vivia com um filho. O jovem não se encontrava na residência quando o corpo da mãe foi descoberto.