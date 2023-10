Morte de psiquiatra Carlos Amaral Dias agrava guerra familiar

Uma declaração de Carlos Amaral Dias recolhida pela PJ um ano antes da sua morte, durante a fase de inquérito, iliba a mulher, Susana Quintas, única arguida do processo por ofensas à integridade física graves e qualificadas contra o médico psiquiatra. A terceira sessão do julgamento, que decorreu esta quarta-feira no Tribunal Criminal de Lisboa, ficou ainda marcada pelo testemunho-surpresa da filha mais nova do psiquiatra, Carlota, que chegou ao lado da irmã, a psicóloga Joana Amaral Dias, ao admitir que a mãe poderia ter dado medicamentos em excesso ao pai;









