Homem morre em piscina insuflável em Amarante

Acidente aconteceu em casa da vítima, ao final da tarde deste domingo.

Um homem com cerca de 40 anos morreu este domingo num acidente com uma piscina insuflável, na freguesia de Louredo, Amarante.



Fonte dos bombeiros locais revela ao CM que o alerta para o caso chegou pelas 18h45. Quando a equipa de socorro chegou ao local, o homem estava a ser assistido por familiares, junto à piscina de borracha.



Foi chamada ao local uma equipa de emergência da SIV de Amarante, que levou a vítima para o hospital local, onde foi declarado o óbito.



Não se sabe, por agora quais as circunstâncias que levaram à morte do homem.