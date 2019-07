Morto à machadada pelo filho de 16 anos é autopsiado esta segunda-feira

É esta segunda-feira autopsiado, no Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, Adélio Ribeiro, o emigrante de 52 anos, morto à machadada pelo filho de 16 anos, na sexta-feira passada, em Pereira, Barcelos.O exame forense é fundamental para a investigação e deverá, por isso, ser acompanhado por inspetores da Polícia Judiciária de Braga, que no próprio dia detiveram o menor homicida.Pedro, de apenas 16 anos, assumiu ter sido o autor das três machadadas fatais para o progenitor. Disse ter agido por impulso para vingar os vários anos de maus-tratos de que ele e a família foram vítimas.Vai aguardar julgamento em prisão domiciliária.