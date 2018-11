Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mosteiro de Santa Clara passará a hotel de luxo

Grupo hoteleiro Slicedays responsável por obras e manutenção do espaço por 50 anos.

Sem ocupação há mais de uma década, o histórico Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, vai albergar uma nova unidade hoteleira de cinco estrelas. O espaço secular será alvo de uma profunda remodelação e concessionado durante os próximos 50 anos.



A transformação decorre depois de ter sido lançado um concurso por parte do Governo, através do programa Revive - que visa a promoção e reabilitação do património histórico e cultural do País, com recurso a investimento de privados.



À fase final do concurso chegaram duas candidaturas. Uma apresentada pela Empreendimentos Turísticos Montebelo, inserida no grupo Visabeira, e outra pela Slicedays, que tem a sua sede nos Açores e que acabou por ganhar o concurso.



Vai ficar responsável pelas obras de fundo que o antigo mosteiro terá de sofrer, com as reservas necessárias já que se trata de um monumento nacional.



No passado mês de agosto, durante a entrega das propostas por parte das duas empresas do ramo hoteleiro, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz, congratulou-se com o interesse verificado na recuperação daquele que é um dos espaços mais históricos e reconhecidos da cidade vila-condense.



"Espero que o vencedor do concurso apresente uma proposta que devolva vida e dignidade ao mosteiro, através de uma utilização adequada", disse na altura.



Situado junto ao rio Ave, o antigo mosteiro, que agora celebra 700 anos, é património nacional desde 1910. Foi construído em 1318, num espaço exclusivamente feminino. Está na posse do Estado desde 1893, mas ‘parado’ há uma década.