Motard atropela militar da GNR durante fuga em Cascais

Uma fuga de moto à GNR na zona de Alcabideche, Cascais, terminou este sábado de madrugada com um militar atropelado. O motociclista despistou-se nesse momento e também ficou ferido.Ambos foram levados ao hospital, mas tiveram alta ao final da manhã – o militar, de 32 anos, sofreu traumatismos ligeiros e está em casa a recuperar; o fugitivo, de 22, foi detido e levado a tribunal assim que saiu daquela unidade de saúde. Indiciado por resistência e coação sobre agente da autoridade, foi libertado e agora tem de se apresentar duas vezes por semana no posto de Alcabideche, onde o militar ferido presta serviço.A GNR investiga agora o envolvimento do jovem em fuga nesta tentativa de assalto, que só não foi concretizada devido à rápida intervenção dos militares.