Um motard sofreu este sábado ferimentos considerados graves, após o veículo de duas rodas que conduzia ter chocado com um automóvel no IC20, sentido Costa de Caparica-Almada.O acidente ocorreu pelas 19h20, e mobilizou 16 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Trafaria e Almada, e da GNR. Um ferido foi assistido no local, enquanto o motard foi levado, com acompanhamento do INEM, para um hospital em Lisboa.